人民幣中間價升251點　CNY及CNH齊漲至6.76

在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)兌美元齊升破6.77水平，創去年7月以來新高。CNY高見6.7659，較上日收市價升226點子或0.3%，CNH亦升至6.7689。



美元兌離岸人民幣1個月風險逆轉指標跌至2011年以來最低，表明認沽期權需求大於認購期權，顯示人民幣看漲期權受青睞。然而，Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel警告，市場一窩蜂押注人民幣上漲可能「過於超前」。



光大證券資產管理首席經濟學家徐高稱，人行繼續用中間價引導市場預期，調控將長期持續。人民幣無本金交割遠期價格顯示貶值壓力很小，人民幣匯率的升值和貶值壓力大體處於平衡狀態。



【09:15】人民幣速遞：中間價續飆251點 CNH見6.78

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價6.7909，較上日開市價續飆251點子，連升第2日。



亞洲市，美匯指數報95.44。離岸人民幣(CNH)早段由6.7940，回升至6.7846，最新報6.7918。

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