【即市分析】過年前買「金」避險？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局加息態度轉趨溫和，以致美匯指數持續回軟，避險資產吸引力再現。除咗日圓外，近日資金追亦流入黃金市場，帶動金價重上1,290美元關上，黃金相關股具留意價值。



聯儲局官員接連釋出鴿派信息，和應主席鮑威爾上周指往後加息時可保持耐性的言論，市場預期美國加息步伐或進一步放慢，拖累美元下跌。另外，中美貿戰談判議而未決、英國硬脫歐風險，以及環球經濟放緩的隱憂，亦令市場避險情緒升溫，刺激金價向上。



此外，資料顯示，內地去年12月底黃金儲備達5,956萬安士，按月增加32萬安士，為自2016年10月以來首次增加黃金儲備。除咗中國這個大買家之外，波蘭、匈牙利等多國央行於2018年首度增持黃金以對沖風險，亦對金價形成支持。



農曆新年向來為傳統黃金銷售旺季，中國人貪其多好意頭兼保值，亦有助帶動黃金需求。在一眾黃金相關股中，半新股山東黃金(01787)表現最出色，股價現已企穩於20元關，較招股價14.7元高36%。該股勝在對上無蟹貨包袱，股價仍有上升空間，目標價先睇23元，18元支持不宜有失。



至於招金礦業(01818)近日雖由高位回吐，但已重返去年11月所營造的升軌之上，只要守穩7.7元仍值得吼位跟進；而紫金礦業(02899)及中國黃金國際(02099)走勢明顯跑輸，暫不宜多手博反彈。



另外，反映倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價格的SPDR金ETF(02840)緊貼金價走勢，近期走勢反覆回升，若然金價繼續向上，基金價格有勢上試1,000元或更高水平。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

