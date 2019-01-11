【人仔上升】兌美元漲至6.74　專家話定存暢錢不用急！

在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)兌美元最新急漲至6.74水平，亞洲市拉升逾400點子，續創去年7月以來新高。本周以來，人民幣匯價已升逾1%。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁表示，人民幣匯率今輪升勢凌厲，主因美元下跌；市場預期中美貿易談判有好消息公布，及人民幣淡倉要平倉，皆助長了今輪升勢。



不過，由於中國經濟基本面未見改善，如PMI和CPI、PPI都不及市場預期，加上人民銀行降準，對匯價構成壓力，因此不排除人民幣很快見頂回落；預期離岸人民幣兌美元今年上半年會於6.925至6.725區間內上落，不會「破七」。



現在每百港元兌人民幣處86.2水平。他建議，投資者可以在區間內「炒波幅」，對普羅市民來說，做人民幣定存仍是合適的長線穩健投資，只是目前水平仍稍嫌高，可待每百港元兌人民幣回落至87.43至87.78之間暢錢做定存。



過往農曆新年對人民幣匯價利好居多，因銀行間要高息搶錢。盧料，今次人行在1月降準，銀根緊情況未如往年般嚴重，匯價升勢提前反映；再者，若中美貿易談判隋後有更多消息公布，小心人民幣匯率掉頭調整。



富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，今年上半年CNH會於6.7至6.9區間內上落，畢竟中美貿易糾紛難以迅速解決，而內地經濟下行壓力增加，內地要維穩經濟，不會容許人民幣匯率升越6.6，以免對出口構成壓力；但他指，匯價於年底仍有機會升至接近6.6。而美匯指數上半年料於93至97之間反覆。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，去年中以來，人民幣轉弱主要受強美元、中美貿易戰升級及中國寬鬆政策預期所拖累。如今，美元已由高位回落，而中美貿易衝突也有所緩和，因此人民幣兌美元反彈至去年7月以來高位。然而，美元尚未扭轉偏強走勢，中美貿易緊張也未消散，加上人行可能進一步放寬政策，人民幣升幅料有限。

－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth

