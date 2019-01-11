【瑞通推介】跟蹤恒指騰訊購沽牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判缺乏具體內容披露，但美國總統特朗普指談判有豐碩成果，加上聯儲局主席鮑威爾重申對加息保持耐性，市場整體感樂觀，道指隔晚收報24,001點，升122點或0.51%，連升5日。



恒指周四(10日)反覆收升59點，同樣連升5個交易日，為去年6月初以來最長升市，累升1,457點或5.8%；今早恒指好淡爭持，曾向上挑戰26,700點但未成功，其後升幅收窄，但守穩100天線的26,419點。



廣電總局日前發布第二批遊戲版號，仍未包括騰訊旗下遊戲，但有券商認為遊戲版號發放進度超預期，利好投資者對板塊的情緒。另有券商看好騰訊「小程序」重要的吸納新用家渠道，維持股份「買入」評級。



騰訊昨反覆靠穩，即市高見329.8港元，返回去年9月以來高位，今早升勢持續，收復330元，暫時連升3個交易日。



聯儲局去年12月議息會議紀錄顯示，許多決策者認為由於通脹壓力減弱，局方有能力對進一步收緊貨幣政策保持耐心，加上多個聯儲局官員接連釋出鴿派訊號，帶動本地地產股近日表現強勢。



其中新地早市高開在122元之後回落，曾跌穿120元。昨有逾100萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾280萬元。



舜宇光學去年12月手機鏡頭出貨量按年升42.1%；車載鏡頭出貨量按年上升49.6%，帶動其股價昨抽升逾半成，以全日高位66.95元收市，收復10天線。股份今早於68元之上爭持，升幅逾2%並收復20天線。



有券商報告引述石藥管理層重申對2019財年純利指引為增長20至30%，其中包括恩必普收入增長25至30%。石藥昨晚發告確認有此指引。股份昨一度抽升逾11%，高見12.64元，收升7.57%。自其股價早前低見9.9元的52周低位後，出現5連升走勢，反彈幅度逾27%，技術上有轉強迹象。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購(27008)，行使價28,000點，2019年3月到期，實際槓桿14倍。



恒指輕微價外、短期沽(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿14.3倍。



騰訊輕微價外、中短期購(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿7倍。



騰訊輕微價外、短期沽(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿7.6倍。



新地貼價、中短期購(15811)，行使價123.8元，2019年6月到期，實際槓桿8.8倍。



舜光價外、中短期購(28635)，行使價90.5元，2019年4月到期，實際槓桿5.6倍。



石藥輕微價外、中年期購(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿3.3倍。



吉汽輕微價外、中短期購(18002)，行使價12.36元，2019年6月到期，實際槓桿3.7倍。



吉汽價內、中年期沽(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿1.6倍。



友邦輕微價外、中短期購(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。



友邦輕微價外、中短期沽(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿7.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60847)，收回價25,310點，槓桿比率18.2倍。



恒指熊證(66621)，收回價27,200點，槓桿比率35.5倍。



騰訊牛證(59863)，收回價300.1元，槓桿比率8.2倍。



騰訊熊證(60779)，收回價349.9元，槓桿比率：15.9倍。



石藥牛證(59519)，收回價9.8元，槓桿比率3.8倍。



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率8倍。



中移熊證(67634)，收回價81.88元，槓桿比率20.5。倍。



建行牛證(61517)，收回價6.01元，槓桿比率10.1倍。



建行熊證(63549)，收回價6.99元，槓桿比率9.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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