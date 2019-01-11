蘇寧降內地iPhone XR售價　平過香港官價

內地iPhone接連出現減價，內地媒體報道，蘇寧易購大幅下調iPhone售價，其中iPhone XR的128GB版本售價降至5,799元人民幣(下同)，較蘋果公司官網報價6,999元低1,200元。折算港元約6,726元，亦低過香港官網價6,899元。



該平台同時推出iPhone XR換購活動，以iPhone 7 Plus換購iPhone XR，價格低至3,500元。而上一代手機iPhone X 64GB售價為5,788元。



另外，京東由周五(1月11日)凌晨零時開始，其平台的iPhone8、8 Plus價格下調至3,999和4,799元，較變動前分別減價600元和800元，較蘋果公司官方報價5,099元和5,999元，分別相差1,100元和1,200元。



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