【即市分析】人民幣反彈揀呢三類股份？

中美日前進行新一輪經貿磋商，最終雙方各自表述，惟整體似向正面發展，加上美國聯儲局加息態度轉趨溫和，美匯指數持續回落，帶動人民幣兌美元在岸價及離岸價齊升破6.8關口，創5個月以來新高，不妨留意相關受惠股。



首先，航空企業主要收入為人民幣，但資本開支以美元為主，人民幣回升可支持其盈利表現，加上油價仍然偏弱，因此見三大中資航空股，包括東方航空(00670)、南方航空(01055)及中國國航(00753)股價齊齊由低位反彈。



瑞信最新發報告亦指，在油價下跌和人民幣徘徊6.8的水平的情況下，預期投資者對航空股的焦點會在收益率改善。因此分別予東航、南航及國航「跑贏大市」評級，目標價各上調至7.6元、7.6元及10.5元。



另外，以人民幣為主，但外債較高的企業亦有望受惠人仔反彈。例如不少內房股近年借下龐大外債，若然人民幣持續回升，可望紓緩房企債務成本壓力。



最後，部分進口原材料及主營內銷，尤其是成本主要以美元計價的企業，例如紙業股亦可受惠人民幣反彈，因此近日見玖龍紙業(02689)、理文造紙(02314)亦有觸底回升迹象。



不過，市場分析認為，內地經濟中長線仍面對下行壓力，無論外圍或內部環境均不支持人民幣大幅向上，相信反彈勢頭僅屬短暫。若然博相關股份反彈宜見好就收，有貨在手可適量減磅減低風險。

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