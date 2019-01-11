【高盛推介】恒指反覆向好　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局主席鮑威爾表示對加息能靈活且耐心，否認美國近期衰退風險，分析員普遍相信，這意味聯儲局3月不會加息。



道指連升5日，上日收升122點，報24,001點。恒指今早高開171點後曾一度倒跌。



投資者如看好恒指可留意較貼價牛證中槓桿較高、街貨較低的恒指牛(60661)。



恒指牛(60661)，收回價25,758點，行使價25,658點，換股比率10,000，槓桿比率31.7倍。



相反，投資者如看淡恒指，現階段宜考慮收回價27,000點以上的產品，當中可留意恒指熊(58923)、恒指熊(66721)、恒指熊(58538)及恒指熊(64863)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



恒指熊(58923)，收回價27,038點，行使價27,138點，換股比率10,000，槓桿比率49.3倍。



恒指熊(66721)，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率39.7倍。



恒指熊(58538)，收回價27,238點，行使價27,338點，換股比率10,000，槓桿比率34.1倍。



恒指熊(64863)，收回價27,288點，行使價27,388點換股比率10,000，槓桿比率34.1倍。



投資者如計劃部署認沽證，可留意恒指沽(13492)，是行使價25,000至26,800點之間、2個月期以上的產品中槓桿最高。中年期產品則可留意恒指沽(14189)，是行使價23,800至24,800點之間、3個月期以上的產品中槓桿最高。



恒指沽(13492)，行使價25,378點，2019年03月28日到期，實際槓桿14.7倍。



恒指沽(14189)，行使價24,200點，2019年04月29日到期，實際槓桿13.5倍。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(60661)，收回價25,758點，行使價25,658點，槓桿比率31.7倍。



恒指熊(58923)，收回價27,038點，行使價27,138點，槓桿比率49.3倍。



恒指熊(66721)，收回價27,138點，行使價27,238點，槓桿比率39.7倍。



恒指熊(58538)，收回價27,238點，行使價27,338點，槓桿比率34.1倍。



恒指熊(64863)收回價27,288點，行使價27,388點，槓桿比率34.1倍。



恒指沽(13492)，行使價25,378點，到期日2019年03月28日，實際槓桿14.7倍。



恒指沽(14189)，行使價24,200點，到期日2019年04月29日，實際槓桿13.5倍。



恒指購(14194)，行使價27,128點，到期日2019年03月28日，實際槓桿14.7倍。



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