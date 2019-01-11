二手成交：麗峰花園三房加價7.5%售1430萬元

利嘉閣地產皇牌屋苑駿景園分行首席聯席董事蔡勉虹透露，新近錄得沙田麗峰花園明苑低層B室成交個案，實用面積約1,077平方呎，建築面積約1,349平方呎，採三房套連工人房套間隔，外望可享池景及翠綠內園景。



單位早於2017年8月放售，開價1,330萬元連車位放售，單位最終以1,430萬元易手，提價100萬元或約7.5%，折合實用面積呎價約13,278元，建築面積呎價約10,600元。



原業主在2011年7月，以約733萬元買入上述單位，持貨多年，現轉手獲利約697萬元，單位價值升幅約95%。



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