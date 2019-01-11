新股專輯：彼岸控股續平衡三大業務發展

整合光電及通用航空解決方案供應商的彼岸控股(02885)今日首掛，執行董事楊振泰稱，上市是由於看好行業前景，公司目前三大業務熱成像、自穩定成像及通用航空產品均有穩定增長，將會繼續平衡各個業務發展，目前亦未有計劃拓展至海外市場，將主力做好中港市場。



問及未來接捧計劃，主席楊倫楨表示，自己身體相當健康，暫時未有退休打算，「等他(楊振泰)站住腳才慢慢考慮」。



同日轉主板的優越集團(01841)行政總裁方永光稱，過去業務表現穩健向上，轉板後為公司提供更大平台發展，未來將會繼續堅守本業，集中發展財經印刷業務。



主席林劍雲補充，每年新上市公司數目眾多，相信業務增長空間仍大。他又指，對環球市場波動感憂心，但公司主要為上市公司印刷年報及通告，故業務表現相對穩定。



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