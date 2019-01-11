m18講場：優品360送禮　點止水晶球咁簡單！

周五(11日)兩隻新股齊齊上市，最吸引人嘅梗係本地休閒食品零售商優品360(02360)，首掛即高開24%，公司送咗個水晶球畀港交所。係咪要洞悉未來股價？



原來水晶球既配合公司個名，即360度全方位都見到，設計仲代表公司對環球採購嘅重視，要控制成本，為消費者提供更多選擇。唔單止咁，公司連股票代號都精挑細選，專登捐100萬元畀公益金，抽個「愛360」返嚟。



另一掛牌新股彼岸控股(02885)就送咗個「揚帆起航」畀港交所，寓意上市係公司業務發展新的起程，亦同公司業務互相配合，事關公司有代理通用航空相關產品，希望未來可以喺呢個領域大展拳腳。不過，彼岸控股首掛即低開逾11%，睇嚟想起航仲要畀多啲力喎。



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