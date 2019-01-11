人民幣Hibor：隔夜息報2.2厘 CNH及CNY高見6.75
2019年01月11日 11:28
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.2厘，1至2星期拆息為2.8至2.97厘，1至12個月拆息報3.12至3.68厘。
11/1/2019
隔夜 2.20800厘
1星期 2.80978厘
2星期 2.97163厘
1個月 3.12900厘
2個月 3.29897厘
3個月 3.44100厘
6個月 3.50637厘
12個月 3.68837厘
10/1/2019
隔夜 2.42699厘
1星期 2.95257厘
2星期 3.11300厘
1個月 3.31367厘
2個月 3.41767厘
3個月 3.48100厘
6個月 3.54800厘
12個月 3.72217厘
人民幣兌美元節節上升，最新漲逾300點子，升穿6.76關。離岸人民幣(CNH)由6.7956，升至日中高位的6.7577，最新報6.7586；在岸人民幣(CNY)則由6.7922，漲至6.7556，最新報6.7582。
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