港產獨角獸商湯　日本AI自動駕駛公園落成

港產獨角獸公司(估值為10億美元以上)商湯科技，於日本茨城縣常總市的專用AI(人工智能)自動駕駛汽車研發基地落成，並獲命名為「AI自動駕駛公園」，以進行自動駕駛車輛測試。



「AI自動駕駛公園」距離東京約50公里，鄰近日本科學研究中心築波科學城。基地的前身是一所市營駕駛學校，經改建後，將成為試驗場地。該基地將對外開放予公眾參觀，當地居民將有機會體驗自動駕駛技術。



商湯於2017年與日本本田汽車簽署戰略合作協議，共同開發L4級自動駕駛技術，預計在2025年推出能在一般道路上行駛的量產自動駕駛汽車。



商湯為中國最大的AI算法供應商，主力研發一系列AI技術，包括人臉識別、圖像識別、文本識別、醫療影像識別、影片分析、無人駕駛和遙感等。



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