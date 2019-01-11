【人仔上升】潘國光料離岸人民幣難以升越6.6

人民幣匯價創去年7月以來高位。富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，人民幣轉強受多項因素帶動。



一是美國聯儲局主席鮑威爾連日放鴿，令美匯指數回落；二是中美貿易前景不如之前悲觀，雙方「有偈傾」；三是早前沽空了人民幣的對沖基金止蝕離場；四是人行降準後，內地加大財政開支、推減稅措施，投資者憧憬中國經濟前景好轉。



他預期今年上半年離岸人民幣(CNH)兌每美元會於6.7至6.9區間內上落，畢竟中美貿易糾紛未完全解決，而且現時內地經濟的下行壓力增加，內地要維穩經濟，不會容許人民幣匯率升越6.6，以免對出口構成壓力，但於年底仍有機會升至接近6.6，在岸人民幣(CNY)匯價走勢相若。美匯指數在上半年則料會於93至97之間反覆，周五早間報95.4。



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