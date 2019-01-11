樓價UPDATES：淡市罕有出現反價成交

樓市回落，反價成交個案少之又少，其中沙田麗峰花園三房戶，放售逾1年後，原業主反價100萬港元連車位售出，帳面獲利約697萬元，升值95%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●跑馬地兆暉閣中層單位，實用面積1,070方呎，採三房間隔，原叫租5.5萬元放租，零議價租出，實用呎租51元。



●西區高逸華軒高層E室，實用面積438方呎，兩房間隔，望全海景，以1,045萬元成交，實用呎價23,858元。



●鰂魚涌太古城齊宮閣中層E室，實用面積580方呎，兩房間隔，議價後以1,030萬元成交，實用呎價17,759元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●沙田麗峰花園明苑低層B室，實用面積1,077方呎，三房間隔，原開價1,330萬元連車位放售，最終提價100萬元或約7.5%，以1,430萬元易手，實用呎價13,278元。



●馬鞍山新港城G座中層03室，實用面積363方呎，兩房間隔，以568萬元易手，實用呎價15,647元。



●沙田河畔花園E座中層01室，實用面積269方呎，兩房間隔，議價後以420萬元沽出，實用呎價15,613元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/