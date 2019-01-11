【午市重點睇】美匯回至95.3　人民幣急漲至6.75

●亞洲市美匯指數回至95.3水平；圓匯報108.3；歐元兌美元報1.152；英鎊企1.275。港匯企7.840。在岸、離岸人民幣進一步升至6.75水平。金價報1,291美元；布油企61.5美元，紐油報52.5美元。



●恒生指數半日升49點或0.19%，報26,570點，騰訊漲0.85%。http://bit.ly/2VJQa7x

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