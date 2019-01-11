【即市分析】iPhone減價　手機設備股影響幾何？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：iPhone繼提高舊機換新機折扣額後，再傳於內地出現降價潮以刺激銷量。不過，手機設備股近日表現未受相關消息影響，舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)即市分別升0.8%及2.3%，後市可否回勇？



據指較早前，蘋果公司已下調深圳華強北iPhone銷售商的批發價，最近又傳出京東平台及蘇寧易購大幅下調iPhone產品售價，最高降幅逾千元人民幣，此可視為iPhone需求疲弱的例證。其實自蘋果公司推出三款新iPhone後，已不時傳出減產消息，加上公司調低第一季營收指引，及近日的降價行為，可見其手機銷情已步入寒冬。



縱使舊機換新機及減價促銷等策略奏效，助其銷量回勇。惟蘋果公司毛利率勢必受壓，屆時整條生產鏈上的零件供應商及製造商等亦不會有運行，因蘋果公司會設法將成本及盈利影響向上游轉嫁。同樣道理，日前兩大手機銷售商韓國三星電子第4季業績遜預期、LG電子公司發盈警下，手機設備商亦難免唇亡齒寒。



投行麥格理日前出報告，調低2018年至2020年的全球智能手機付運量預測。手機市場正面臨飽和危機，相關手機設備股的估值被不斷下調，從舜宇及瑞聲近月的股價表現亦可見市場取態悲觀。從周線圖睇，兩股仍呈下降勢頭，反彈持續受制10周線。現時未見逆轉迹象，加之基本面偏淡，後市不知何處是底，未宜沾手。

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