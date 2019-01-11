【專家樓評】黃詠欣：申請未補價公居屋按揭有準則

有傳聞指政府對未補價居屋及公屋的擔保期，是由首次發售起計的25年，而銀行要以25年扣減居屋首次發售日期才得出供款年期。即假設居屋樓價為480萬港元，及首次發售日期是1996年4月(即22年樓齡)。如按上述計法，供款期只有3年。



其實大家不用擔心，現時大部分銀行對高樓齡居屋都有較彈性處理。筆者曾向數間銀行作出查詢，得出以下數間銀行對上述高樓齡居屋的計法。



有銀行會以30年減首次買入年期，即供款期為8年，在這8年的供款期內，借款人要將貸款額降到樓價的60%以內(480萬 x 60%=288萬)。



為了達至這個目標有兩個方法：其一，是減少按揭成數，即最高做80%按揭，供款期為25年，當供款8年後，屆時貸款額約為285萬元。



其二，若果沒有足夠首期，可以考慮減少供款期，即最高做90%按揭，供款期改為20年，當供款8年後，屆時貸款額約為283萬元，兩者都能符合銀行要求。



若想延長供款年期及少付首期，有銀行亦可做到，以上述例子計算最高做88%按揭，供款期為25年，不過供款不能多於個人入息的70%，否則就要加咨詢人。



亦有銀行不是用30年減而用40年減，若以上述例子計算，供款年期就不能做足25年了，供款年期最長為18年(40-22年樓齡)，不過可以敍做90%按揭，但是要注意要以家庭總入息計算壓力測試。



每間銀行對於高樓齡居屋按揭的處理都有所不同，所以準買家不妨多向幾間銀行或專業人士作查詢，以揀選出最合符自己條件的方案。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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