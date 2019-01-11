【專家樓評】張翹楚：共享辦公室投資熱潮退　商廈價高勢危

最近看到一則報道有關日本的軟銀集團(Softbank)，對共享式辦公空間租賃服務供應商WeWork的新一輪注資降至20億美元，遠低於2018年尾的160億美元。



另外，市傳軟銀旗下的Vision Fund，以往一直是WeWork的主要投資者也打退堂鼓。雖然消息未經證實，但若然是真的，會否意味着共享式辦公租賃業務已到了一個投資臨界點？



早於90年代，已經有共享式辦公室的概念，當時主要是一群電腦獨立從業員，為了方便技術交流，而聚在同一辦公地點而成立了類似現在的共享式辦公空間。



香港在過往兩年間，共享式辦公空間租賃營運商如雨後春筍，除了WeWork以外，也包括了很多內地的品牌，如被WeWork併購了的上海的裸心社(Naked Hub)、北京的氪空間(Kr Space)及深圳的優客工場(UCommune)等。



而在2017及2018年這兩年間，在港島區的甲級寫字樓每年超過10%都是由共享式辦公空間租賃公司租下。它們能付出的租金往往遠高於市場租金，原因是希望吸引業主簽下較長的租賃合同，並且提供了一個充分理由給業主不需要自己開展及經營共享辦公室，但也可以分享到較高的租金回報。



其實在海外，已有共享式辦公空間營運商提出與業主分紅，來降低每月租金成本，但香港島的甲級寫字樓主要集中在幾大業主手中，港島主要商圈的空置率又低於2%，業主未必願意如商場般與租客以較低租金簽約，但按每月分紅來吸引租客。



隨着共享式辦公空間營運商集資愈見困難，而減慢增長步伐，加上外圍經濟的不明朗因素及香港甲級寫字樓的租金升幅放緩，有機會導致香港寫字樓價值於2019年有顯著的回調，投資者要加倍警惕。



資深測量師張翹楚



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