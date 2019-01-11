卓百德料香港樓價仍有1成調整空間

「星級分析員」卓百德出席一個午餐會後接受訪問，預期香港樓價將會從去年8月的高位回落12%至18%。



他稱，現時樓價已從高位回落7%，估計未來還有5%至11%調整空間，成為2008年金融海嘯後第5輪調整，當中原因不限於中美貿易戰，還包括銀緊收緊和單位供應增加等。形容調整只屬「一場風暴，而非颱風」。



同場的德意志銀行首席經濟師及亞太區研究部主管史米高(Michael Spencer)預期，香港樓價將從高位回調15%，即未來8至9個月還會跌多8%，累積跌幅足以令香港家庭消費沒有增長。連同經濟前景不明朗，香港今年經濟增長有1.5%已經很幸運。



史米高相信，就算美國進一步對總值2,000億美元中國貨追加關稅至25%，繼而令香港到美國出口減少25%，香港經濟增長充其量只會降0.5個百分點，樓價下跌才是香港經濟的最逼切問題。



他認為，雖然美國政界確實有人不滿香港現狀，但應該「唔會玩到咁大」去取消《香港政策法》，因為此舉對美國沒有好處。《香港政策法》使香港不受美國對中國徵收關稅的影響。



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