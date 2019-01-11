全球經貿戰︰德銀料中美談判下月底有好消息

德意志銀行首席經濟師及亞太區研究部主管史米高(Michael Spencer)認為，中美兩國暫時沒有誘因要結束現階段的貿易談判，但可望於2月底即「休戰期」快將完結的時候有一些積極的成果，防止華府進一步向中國進口商品加徵關稅。中國股市暫時已經喘穩，沒有去年所見的巨大金融市場壓力，反而美股早前暴瀉，美國總統特朗普應該不會希望選民把股市下瀉和經濟放緩歸咎於他。



然而，史米高認為，貿易戰不是中國多買些美國黃豆就能結束，中國與美國之間就知識產權保護和技術轉移方面的矛盾，須更多時間化解。美國不滿中國的產業和投資政策，歐洲政府就這方面亦與美國連成一線，因此現時最樂觀的情景只是中美兩國保持談判，關稅不再上升或擴大而已，而非取消去年落實的關稅。



他估計，中國今年經濟增長會降至6.1%，而每美元兌人民幣今年稍後還是會因為美國加息而跌至7算。雖然當局會透過財政政策刺激經濟，但由於賣地收入未來幾個月內將會減少，實際上政策空間不多。若不加碼「放水」，內地樓價難望再升。與此同時，儘管外匯儲備將會因為美國加息繼續萎縮，人民銀行今年將會進一步下調銀行存款準備金率去保持金融體系之流動性，但市場不要想得太簡單，以為國內信貸增長會因此大幅回升，始終銀行批核貸款還是取決於能否賺錢。



他又指，中國的產業鏈不能一時三刻就能轉移到其他國家，過程注定緩慢，或需5至7年，因為中國的工業產能對於亞太區其他國家而言是龐然大物，要是立即遷移，這些國家會出現嚴重通脹。



另外，他同時認為，港股估值已經非常吸引，現價是反映全球經濟前景非常糟糕(very poor)，但德銀不認為有衰退的風險，原因包括歐洲和美國的進口需求今年及明年不會大幅萎縮。他估計，美國聯儲局今年上半年會採取觀望態度，按兵不動等到下半年才加息兩次，明年再加一次﹐至於歐洲央行更加可能要等到明年第3季才加息。



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