樓價UPDATES：業主肯減價　東涌區頻錄成交

樓市下滑，業主願意減價沽貨，帶動東涌區內連錄低價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島8座低層G室，實用面積594方呎，屬三房一套間隔，獲買家以950萬港元買入，實用呎價約1.6萬元。



●鰂魚涌康怡花園B座中層14室，實用面積約668方呎，原叫價1,200萬元，及後減價52萬，獲買家斥1,148萬元購入，實用呎價約17,186元。



●西灣河逸濤灣3座低層A室，實用面積563方呎，兩房間隔，以1,080萬元將單位易手，實用呎價19,183元。



●西營盤縉城峰2座低層F室，實用面積374方呎，一房間隔，以2.52萬元租出，實用呎租66.8元。



●西灣河嘉亨灣第2座中層C室，實用面積467方呎，屬兩房間隔，以2.5萬元租出，實用呎租54元。



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九龍區



●將軍澳居屋安寧花園4座低層E室，實用面積583方呎，採三房間隔，已補地價自由市場以625萬元成交，實用呎價10,720元。



●將軍澳峻瀅1座低層H室，實用面積694方呎，採三房一套間隔，去年9月份開價930萬元，現累減190萬後以740萬元售出，實用呎價10,663元。



●長沙灣星匯居1座中低層E室，實用面積671方呎，三房一套間隔，另設儲物房，議價後以940萬元易手，折合實用呎價14,009元。



●長沙灣昇悅居6座中層E室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以750萬元成交，實用呎價約15,275元。



●奧運站帝柏海灣1座中層G室，實用面積約476方呎，採兩房間隔，以960萬元沽出，實用呎價約20,168元。



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新界區



●東涌東環5B座中層8室，實用而積378方呎，一房間隔，上月初開價550萬元，最終減至520萬元沽出，做價創屋苑一房單位一年新低。



●東涌映灣園9座中層B室，實用面積748方呎，三房間隔，享海景，剛以710萬元沽出，實用呎價9492元，創同類單位一年新低。



●東涌海堤灣畔2座低層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，剛獲首置人士以628萬元承接，實用呎價12,362元。



●沙田第一城20座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以655萬元易手，實用呎價14,523元。



●粉嶺囍逸1座高層F單位，實用面積294方呎，一房間隔，以1.1萬元獲承租，實用呎租37.4元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居13座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，成交價448萬元，實用呎價10,045元。



●青衣曉峰園5座高層E室，實用面積780方呎，三房一套間隔，去年11月叫價928萬元，累減68萬元後，以860萬元沽出，實用呎價11,026元。



●天水圍栢慧豪廷7座高層F室，實用面積698方呎，三房一套連多用途房間隔，以1.55萬元租出，實用呎租約22元。



●粉嶺牽晴間9座中層C室，實用面積428方呎，兩房間隔，開價約570萬元，以555萬元易手，實用呎價12,967元。



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