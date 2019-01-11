歐股續靠穩　紐油突破53美元　石油股向好

歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數升0.7%，報6,991點；德國DAX指數升0.13%，報10,935點；法國CAC指數升0.16%，報4,813點。



油價續揚近1%，紐約原油突破每53美元；布蘭特原油報62.14美元。外媒報道，俄羅斯正在減產。



歐洲石油股普遍向好，英國石油(BP)升1.29%；蜆殼公司升1.31%；法國道達爾(Total)升0.43%。



個股方面，傳吉利控股減持其手上德國車廠戴姆勒的股份，後者股價跌0.9%。惟吉利隨即指為謠傳。



法國水泥供應商Lafargeholcim獲美國銀行上調評級至「買入」，其股價升逾2%。



英國廉航公司Flybe股價暴跌75%；此前傳該公司會被維珍大西洋航空公司收購。



另外，德國11月工業產值意外重挫，2018年底經濟面臨技術性衰退風險，德國經濟部長阿爾特邁爾表示，英鎊疲軟損害了出口商利益。





【16:00】道指期貨偏軟，歐洲股市靠穩。英國富時100指高開0.22%，報6,959點；德國DAX指高開0.1%，報10,930點；法國CAC指數高開0.07%，報4,808點。



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