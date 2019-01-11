【又冧過】二手樓價指數按周跌1.47%

中原城市領先指數CCL報171.92點，按周跌1.47%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報173.08點，按周跌1.65%。CCL(中小型單位)報171.69點，按周跌1.45%。三大整體指數由連跌轉為反覆下跌，今年次季CCL目標160點。樓市由高位下調，並非大跌。2019年全球經濟增長放缓，利率無力上調，央行繼續資金寬鬆政策，維持資產市場穩定。



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界兩區樓價先後終止連跌，兼輪流出現連升，帶動樓價反覆向下。早前新界西樓價率先反彈2周，近3周暫守158點水平。本周新界東樓價連升2周，指數暫守184點。新界兩區樓價能否企穩，是後市走勢關鍵，需密切關注。



新界東CCL_Mass最新報183.86點，按周升1.54%，連升2周共1.56%。新界西CCL_Mass報158.03點，按周跌0.95%，早前2周連升共1.72%。



港島CCL_Mass報176.29點，按周跌3.36%。九龍CCL_Mass報168.63點，按周跌2.30%，連跌2周共2.46%。港九市區樓價單周跌幅擴大，追回過去落後的跌幅，與新界兩區睇齊。以高位回落18周計，港島累跌8.43%，九龍跌10.64%，新界東跌11.41%，新界西跌7.13%。



CCL(大型單位)報173.10點，按周跌1.58%。近18周計，CCL累跌8.77%，CCL Mass跌9.40%，CCL(中小型單位)跌9.20%，CCL(大型單位)跌6.49%。豪宅樓價跌幅明顯較少。



大埔新盤天鑽認購反應熱烈，以及1月10日綠置居超額認購，對樓市的影響將於2019年2月上旬的CCL才開始反映。



今天(2019年1月11日)公佈的指數，根據2018年12月31日至2019年1月6日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2018年12月17日至12月23日簽臨時買賣合約。

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