【fb直播】恒指淡倉未挾夠？聽羅尚沛點講！

中美貿易有偈傾，港股連升6日升逾千五點，利好因素消化晒未？勢要挾到淡友雙手投降？



日等夜等，騰訊(00700)終於升穿330元！趁彈走人，抑或等埋佢獲批遊戲版號再踢高啲？



人仔轉強，內地三大航空股起飛！瑞信話內地航空股前景穩定，上調目標價，趁勢追入好唔好？企埋同一陣線嘅紙業股又追唔追得過？



花旗唱好內房今年會交出強勁業績，跑贏大市；與此同時，物管股碧桂園服務(06098)折讓一成配股，股價急插一成，點解讀？



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