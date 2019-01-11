傳內地再「規管」券商發表報告準則

外國傳媒報道，2018年A股市值大幅蒸發2.4萬億美元後，中國政府再次將吩咐分析師行為。



據消息透露，券商最近幾周因在社交媒體上發表研究報告而受到警告。他們表示，文件中提到的例子包括分析師通過微信，向客戶發布未經授權的報告和點評文章。據悉，內地高級官員一直努力管理中國經濟放緩和資本市場下滑的看法。



就此，消息人士指出，最新通知是券商應在規定的平台上發表投資分析意見，以確保公平。



去年11月，有消息透露，中國證監會要求經濟學家在發表報告時要從黨和國家大局出發；去年9月，有消息稱，監管機構在一份通知中，要求分析師對有關公開言論可能對市場產生的影響進行「審慎」評估，「自覺」維護市場正常秩序。

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