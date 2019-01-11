【市後重點睇】人民幣企6.74　道期偏軟

美匯指數反覆企95.3水平，圓匯企108.3；歐元兌美元報1.153；英鎊企1.275。港匯企7.841。在岸、離岸人民幣兌美元處6.74水平。金價高見1,294美元；布油企61.6美元，紐油報52.6美元。道指期貨跌6點。



●市後關注點

-17:00 意大利11月季調後工業產出

-17:30 英國11月工業產出，製造業產出，11月商品貿易帳

-21:30 美國12月消費物價指數(CPI)

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●港股連升6日，恒生指數收市升145點或0.55%，報26,667點；全周累計漲1,041點。騰訊漲0.67%，報331.2元。http://bit.ly/2VJQa7x

-異動股：海螺水泥盈喜，股價先高後低。http://bit.ly/2SNKcAJ

-異動股：滙力資源復牌股價大幅波動。http://bit.ly/2TG5ccv



●A股快報：三大指數收市齊升。http://bit.ly/2sn7Vw6



●亞洲股市：日股收升1%，全周漲798點。http://bit.ly/2RCyVG4



●歐股3大指數開市靠穩。http://bit.ly/2FhBnvK



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●【專家樓評】

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-張翹楚：共享辦公室投資熱潮退，商廈價高勢危。http://bit.ly/2TFMYIg



●【人仔上升】兌美元漲至6.74，專家話定存暢錢不用急！http://bit.ly/2CbW5Jz

-看漲期權推波助瀾，人民幣續創去年7月以來新高。http://bit.ly/2Ft6eoF



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●朱民：2019年聯儲局不會大幅加息。http://bit.ly/2snptbs



●新股專輯：傳曠視科技擬在港IPO。http://bit.ly/2M2DZOE



●先進半導體停牌，待公布私有化投票結果。http://bit.ly/2AEF3no



●滙控就操縱債價繳3000萬美元和解金。http://bit.ly/2sox0GF



●卓百德料香港樓價仍有1成調整空間。http://bit.ly/2AHLNkC



●2018年「三辣稅」逾367億元，按年升逾兩成。http://bit.ly/2Ch9Mqu



●二手樓價指數按周跌1.47%。http://bit.ly/2smQTy4

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