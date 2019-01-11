負面因素困擾 全球金融業2019年相繼宣布裁員
2019年01月11日 16:30
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(美聯社圖片)
雖然環球金融市場近日集體回揚，惟經濟憂慮信號一直未停過。外國傳媒報道，全球金融業踏入2019年1月1日以來，裁員之聲此起彼落，主因是行業正部署引進更多科技以減低成本；此外，對經濟前景的憂慮，以及英國脫歐不明朗，也令金融業陷入困難之中。
以下是2019年1月1日以來已宣布裁員的金融機構例子：
●美國貝萊德(BlackRock)宣布，全球裁員3%，涉及約500人，為2016年以來最大裁員行動。
●美國道富銀行(State Street)整頓架構，將裁減15%高級管理層。
●美國AQR資本管理2018年表現差劣，將裁員
●全歐第二大的西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)將裁員11%，涉及1,400人。
●美國摩根士丹利將裁減表現差的員工。
●西班牙CaixaBank已接觸工會，開始商討裁員。
●日本野村正計劃削減歐洲職位。
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