新股專輯：未錄盈利生科股基石藥業擬2月上市

外媒報道，中國生物技術公司基石藥業計劃最早2月在港上市，集資約4億美元(約31.2億港元)。



基石藥業為未有盈利生科企業，2018年11月11日向聯交所遞交主板上市申請，高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。若是次成功上市，將成為本港第六隻未有盈利生科股。



據初步招股文件，基石藥業專注研發腫瘤免疫治療及分子靶向藥物，擁有14種候選藥物，目前已就5種提交臨床試驗，當中4種候選藥物已啟動臨床實驗階段。截至2018年上半年，該公司錄得虧損7.44億元人民幣，按年虧損擴大4.6倍。



值得留意的是，其控股股東為WuXi Ventures為A股獨角獸藥明康德(603259.SH)成立的股權投資平台，持有上市前約39.31%股份；其他機構投資者包括正則原石、新加坡主權投資基金GIC、紅杉資本、中信產業基金及高瓴資本等。另外，醫管局前主席胡定旭擔任公司獨立非執行董事。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/