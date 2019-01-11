【今日破位表】大行唱淡　莎莎破底

聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，助美股創五連揚。恒指今日(周五)借勢高開170點，惟早段表現反覆，一度倒跌26點至26,494點。隨後走勢回穩，終收報26,667點，升145點，成交額887億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有12隻，股價創52周新低的股份有37隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



莎莎國際(00178)公布截至去年底止三個月，整體零售及批發業務營業額按年減少2.2%，因期內表現遜預期，被多間大行齊聲唱淡，今日股價顯著受壓，收報2.66元，跌4.6%，並創下52周新低2.64元。



另一服裝零售股普拉達(01913)亦被投行瑞銀唱淡，該行認為內地消費疲弱或為品牌帶來轉勢風險，將其目標價由31元調低至26.6元。該股今日收報24元，跌2.4%，創下52周低23.4元。

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