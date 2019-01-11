【中環剝花生】舖市睇經濟！零售業今年咩環境？

舖市表現與零售市道息息相關！踏入新一年，零售行業環境掂唔掂？核心地段商舖租金及需求有無擴大？



另外，政府多番強調，目前無意為住宅物業買賣鬆綁；加上股市又唔生性，資金將會繼續泊入工商物業？邊類物業會跑出？



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