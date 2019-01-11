銀行公會：港今年經濟增長料2.7%　銀行體系結餘穩定

香港銀行公會新一屆主席禤惠儀表示，今年為香港銀行業「穩中求變」的一年，環球經濟充斥不確定因素，展望3月中美貿易談判後有望趨向明朗，中國近期亦透過降準措施刺激經濟，料利好因素會逐步浮現，預計今年中國經濟增長介乎6至6.4%，香港則有2.7%增長。



她預期美國下半年僅加息一至兩次，香港息口有機會跟隨，目前持觀望態度。對於港匯近日頻頻跌穿7.84水平，她指港匯現時處於窄幅上落，對於香港金融管理局何時出手買入港元，認為難一概而論，強調香港銀行體系總結餘水平健康穩定。



由於預期香港未來一年面臨不少挑戰，她呼籲銀行衡量風險承擔能力，預期香港今年貸款增幅與去年相若，有低單位數增長，暫未見資產質素有轉差迹象。

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