全球個人電腦出貨量連跌7年

國際調研查機構Gartner公布，去年第四季全球個人電腦(PC)的總出貨量達6,860萬部，按年跌4.3%。而去年全年計，總出貨量按年跌1.3%，連跌7年。



在智能手機和平板電腦的競爭下，PC行業已連續7年下滑， Gartner預估，去年PC出貨量總計為2.594億部，比2017年下跌1.3%。



經過去年第二季和第三季的增長後，全球PC出貨量在第四季出現下滑。Gartner指出，一些國家的政治和經濟不確定性，對去年第四季的全球PC出貨量產生負面影響。雖然報告沒有直接提及，但暗示中美兩國之間持續貿易爭端，對行業已構成影響。



Gartner高級分析師北川美佳子又認為，出貨量下跌亦與英特爾的Core處理器漲價及經常缺貨有關。她預計，新一代處理器的14nm產能不足，對PC出貨量的影響預計將持續到今年。



在去季，聯想依然穩居全球PC出貨量排名第一，出貨量為1,663萬部，市佔率為24.2%。惠普排名第二，市佔率下跌4.4%至22.4%，戴爾出貨量增長1.4%至15.9%，依舊排名第三。



不過，台灣的華碩和宏基則遭遇嚴重的打擊，出貨量分別下降10.7%和18.3%。



蘋果公司(Apple Inc.)依然排在第四位，季內全球出貨量為490萬部，低於2017年第四季的510萬部。從好的方面來看，Apple整體市場份額確實從7.1%輕微上升至7.2%。



有趣的是，儘管Apple在去年10月單獨為PC舉行了一次發布會，並推出全新的MacBook Air和Mac mini，不過這仍然無法阻止整體銷量下滑的事實。



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