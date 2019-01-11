德國數碼銀行N26計劃攻美　估值逾210億

外媒報道，德國數碼銀行N26將進入美國市場，並預計2020年其用戶規模將達500萬。據了解，N26近日獲3億美元(約23.4億港元)的D輪融資，由Insight Venture Partners領投，新加坡主權財富基金GIC和部分現有投資者跟投。



此輪融資之後，該公司估值將達到27億美元(約210.6億港元)。這也是該公司首次對外披露估值。而此次資金主要用於拓展新業務，開發新市場。



此前，N26於2018年初完成由騰訊控股(00700)和安聯(Allianz)領投的C輪1.6億美元融資，2016年完成4,000萬美元的B輪融資，資方包括維港投資、Valar Ventures和Earlybird Venture Capital 。



N26為用戶提供一系列低價高值的服務，比如實時信用分數、費用支出、Cash26（零售商現金服務）、MoneyBeam（通過社交信息軟件或電子郵件進行快速轉賬）、消費信貸和儲蓄功能等。



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