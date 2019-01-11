【北水追蹤】騰訊連日受捧　內銀內險續捱沽

港股今日(周五)反彈勢頭持續，恒指收市升145點報26,667點，主板成交887億元。港股通成交額約67億元，較上個交易日減少約16億元，佔主板成交額7.5%；南下資金淨流入2.38億元人民幣。



騰訊控股(00700)股價連日向上，收市升0.6%報331.2元，其港股通再錄得約2.9億元的淨買入，為全日淨流入最多之個股。



碧桂園服務(06098)折讓一成配股集資約19.4億元，拖累股價急插12.5%，收市報11.28元。北水入場接貨，其錄得約2.1億元的港股通淨買盤支持。



友邦保險(01299)、郵儲銀行(01658)及復星醫藥(02196)亦分別有約1.5億元、5,544萬元及1,745萬元的港股通淨買盤支持。



部分中資金融股繼續遭拋售，招商銀行(03968)、農業銀行(01288)及建設銀行(00939)分別錄得港股通淨賣出約1.3億元、1億元及3,265元萬元，其中前為全日淨流出最多之個股。



中信銀行(00998)、中國太平(00966)及工商銀行(01398)分別有3,218萬元、1,251萬元及574萬元淨流出。另外，銀河娛樂(00027)、華潤啤酒(00291)及廣汽集團(02238)亦分別錄得約9,057萬元、5,182萬元及4,288萬元的港股通淨沽盤。

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