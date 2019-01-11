市區盤開價！Downtown 38平均呎價逾1.7萬　入場費495萬

今年首個市區新盤登場。新鴻基地產(00016)旗下土瓜灣馬頭角Downtown 38，首張價單推出50伙，新地副董事總經理雷霆表示，折實平均呎價為17,288元，可謂「市區無敵價」，對市場相當吸引。首批包括40伙一房開放式廚房及10伙兩房開放式廚房單位。一房開放式廚房單位折實售價全低於600萬元，可承造8成按揭。



新地代理副總經理唐錦江稱，入場單位為6樓L室，屬一房開放式廚房間隔，實用面積309方呎，折實售價為495.49萬元，折實呎價為16,035元。項目價單第1號提供共2種付款方法，當中現金付款計劃，最高可享9%折扣。本周六(1月12日)起開放示範單位予公眾人士參觀，並於明天開始接受購樓意向登記，本票金額為10萬元。

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