科技商機：罐裝大米主攻90後　年收入3億人幣

內媒報道，以品牌化罐裝大米作招徠，主攻90後年輕消費者的內地初創企業「龍米」，近日剛完成3,000萬元（人民幣‧下同）的Pre-A輪融資。



本輪由德商資本領投，深圳聯合創投、匯翮聚融創投、王老吉前董事長施少斌以及紅牛前中國總裁王睿等跟投；君義投資擔任本輪財務顧問。此前，龍米還曾獲得過總額為1,500萬元的兩輪融資。



龍米成立於2015年，最大特色是罐裝大米，該公司聲稱利用充氮鎖鮮技術，把大米裝在易拉罐中售賣。創始人兼CEO姜豐表示，去年龍米的年營收超過3億元，累計用戶近百萬，重複購買率也超過30%。



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