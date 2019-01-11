盡地一煲？三星Galaxy F內置雙電池　容量巨

外媒報道，為了重振智能手機銷量，三星可謂花盡心思，例如今年旗艦智能手機之一的可摺疊屏幕手機Galaxy F，手機屏幕翻轉的每一面都有一個3,100mAh的電池，與即將發布的Galaxy S10 Lite或Galaxy S10 E中的電池容量相同。



同時，報道並指，Galaxy S10的5G版本將內置一塊5,000mAh時的大電池，可能與即將推出的Galaxy M20和M30手機電池相同，以保持低生產成本。



三星日前正式宣布，Galaxy新品發布會將於2月20日，於西班牙世界通訊展(MWC)舉行期間進行，屆時Galaxy S10系列和Galaxy F新機將正式發布。

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