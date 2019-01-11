中原陳永傑：Downtown 38開價低同區新盤逾兩成

再有新盤低價推售搶客！中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，馬頭角Downtown 38開價極具競爭力，較同區二手市價低逾一成，若與銷售中一手物業比較更大幅低逾兩成。他認為，發展商是次明顯以求量策略推盤，若加推單位加價幅度維持5%以內，相信全盤所有單位可快速沽清。



他指出，該項目搶先於新界區大盤開售前公布價單，而且入場費僅低於500萬元，有機會吸引部分新界盤登記客源轉購該盤。同時亦會引起投資者入市興趣。



該行提供資料顯示，目前區內傲雲峰二手平均呎價約19,460元，同屬新地發展的農圃道18號則約19,667元。而該區對上一個開售新盤為津滙，去年一月首張價單推出51伙，當時折實平均呎價亦要19,151元。



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