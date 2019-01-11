你想Dream Home：男朋友送層樓　要唔要好？

情侶之間難免要送禮物，若然收到另一半送層樓做禮物，港女點睇呢？今期《你想Dream Home》大部分受訪者坦承會好開心，聽下佢地點講！



●無信心供樓

Patricia：「如果男朋友送樓會好開心，但佢仲後生，未有能力置業。自己依家努力創業，已儲到一筆首期，但收入唔穩定，無信心供樓，所以暫時唔會入市。」



●買樓唔划算

Kathy：「雖然現時樓價回落，但仍然處位高昂水平，現階段買樓唔划算，所以唔使男朋友送樓畀自己。」



●抽中新居屋

Cat：「舊年初抽中梅窩新居屋，同老公夾份畀20幾萬首期上車，4月入伙，月供7,000餘元，算可以負擔，所以當初無猶豫就拍板上車。不過，因為要供樓，大時大節大家都好少送禮物。」



●慳錢儲首期

Alice：「現時買樓艱難，如果男朋友有能力送層樓畀我一定會好開心。依家每個月都會儲錢，拍拖會盡量減少消費，為咗慳錢亦會行路返屋企。」



事實上，市區迷你單位成交價回落，灣仔鬧市亦有納米戶跌至「3字頭」，其中，富苑開放式單位減價後以350萬元放售，平絕區內私宅。如承做九成按揭及供款年期30年，首期只需35萬元。若然年輕人不介意進駐納米單位，在區內購置安樂窩亦非無可能。



中原林偉業表示，區內業主沒有沽貨壓力，鮮見劈價求售，而租金表現亦穩定，業主及買家均抱觀望態度，故交投量較少。不過，買家自去年底漸漸恢復信心，睇樓量開始回升。



坐落軒尼詩道的康富大廈，提供堪稱區內最細的單位，實用面積劃一145方呎，但勝在位於人流暢旺的地段，加上入場門檻低，故受市場追捧。康富大廈現時高層開放式戶叫價400萬元，實用呎價叫2.75萬元，但勝在可承做九成按揭，大大減低首期負擔，而物業最近一宗成交為去年11月所錄得，當時有高層戶以363萬元售出。



位於灣仔道的富苑入場費更低，物業毗鄰尚翹峰，穿過莊士敦道，步行約3分鐘即達港鐵灣仔站出口，交通便利，樓下又有不少民生商舖及食肆可供選擇。該物業樓齡雖然已屆37年，但去年完成大翻新，外貌新淨。林氏續稱，富苑最平放盤為頂層開放式單位，實用面積182方呎，原叫價360萬元，新近再減價10萬元放售，實用呎價19,231元。該幢物業主攻二、三百方呎的一房單位，可自行分間兩房，向來成交稀疏，對上一宗成交要追朔至去年5月，有實用面積246方呎的高層一房戶以455萬元成交。



另方面，區內樓齡較新的物業，叫價亦相對高。當中慧賢軒樓齡僅18年，亦有提供迷你單位，最平放盤為低層開放式單位，實用面積203方呎，叫價495萬元，實用呎價超過2.43萬元。據了解，同類型單位去年初曾以400萬元成交。

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