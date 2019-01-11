1周10大驚奇：中國經濟數月後反勝美國？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，之後再觀察。(https://bit.ly/2F6wXaW )上周提及「逢九必升」，結果港股本周每日皆升。事實上，《1周10大驚奇》自2015年面世以來，異象多數時間能預見大勢，每周檢討，或印證「聽專家講不如睇埋異象」，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考。之後會怎樣？繼續樂觀至4月，除非突然出現逆轉異象。



【1、全球局勢：中國數月後反勝美國？】

本周未講異象前，不妨先看看全球局勢或起了微妙變化，一旦如此，對港股、樓市等有穩定作用。首說中美貿易戰，本周有分析指，美國總統特朗普雖然贏了階段勝利，但其實只是戰爭中的其中一場「戰役」，中國仍是整場「戰爭」的最終贏家。



近周數據顯示，中國經濟增長確實放緩，例如製造業逾兩年以來首見收縮、樓價下滑、2018年賣車為逾20年以來首見倒退、零售大跌、外資流入中國暴挫。總結經濟增長已是2008年金融海嘯後最差，A股2018年暴冧27%，為全球最差主要股市。



就此，美銀美林經濟師指出，儘管目前形勢顯示，貿易戰令中國受到的傷害多於美國，但到了今年春天，中國可能會反過來處於優勢，原因是中國政府將推經濟刺激政策，料經濟放緩在未來數月將逆轉；反觀，美國經濟料在今年下半年開始放緩，潛在增幅將跌至2%以下，因早前減稅等刺激措施「藥力」已過。



蘋果公司(Apple Inc.)早前預警收入下滑，將原因歸咎於中國市場銷情急降。該行指出，這當然反映中國經濟放緩，但有被誇大之嫌，因該公司於中國銷量大跌的原因還包括定價、競爭力、人民幣貶值，以及消費者不正式地抵制美國貨。



儘管特朗普不斷吹噓其政策已大大打擊中國經濟，惟該行則看到中國經濟開始逆轉，可走出低谷，主因是上周中國人民銀行「放水」力度高於市場預期，已預示中國正部署運用全部可行措施刺激經濟，包括貨幣政策(例如上周「降準」)、放寬信貸、人民幣貶值、增加政府開支、減稅等。



相比中國，美國則無計可施！目前政府陷入僵局，經濟必然受到負面影響，甚至可視之為小型財政緊縮。當然，聯儲局可以減息，但他們不會這樣做，因失業率已低於「全民就業」水平，不能令經濟過熱。



【2、全球局勢：特朗普為幅牆去到盡】

提到美國，當然離不開特朗普，他依然為墨西哥邊境圍牆去到盡，美國政府仍局部關門，勢創史上最長，使金融市場存在不明朗因素！



本周有報道指，美國民主黨人、眾議院發言人佩洛西周三(1月9日)譴責「富二代」出身的特朗普「堅離地」！批評他根本不明白政府關門對公務員的財務影響。她說：「他(特朗普)認為，他們(公務員)或許可以先問他們的父親取更多的錢。」



數據顯示，有接近80萬公務員受到政府關門事件影響。



另外，據悉，在周三的會議中，特朗普與民主黨代表不歡而散，更被指拍抬走人！就此，特朗普反駁：「我是有禮貌地講拜拜及離開，沒有拍枱！」之後他又指出，為了邊境圍牆，會取消出席1月22至25日在瑞士舉行的世界經濟論壇。



看來這場「大龍鳳」短期仍會持續，並潛在影響全球經濟。



【3、全球局勢：圓匯「100」驟變世界衰退指標】

除了中美，日本今周也有重大預言，並關乎全球經濟！事緣日本央行前理事門間一夫接受外國傳媒訪問時警告，由於全球經濟增長放緩及中美貿易局勢緊張，日圓兌每美元很有可能在未來幾個月內升至100大關(即每百日圓兌港元或見7.8水平)，更警告日本央行已技窮，無法扭轉日圓爆升。



他強調：「不管日本經濟變得怎樣糟糕，央行已無法再增添任何刺激措施了。」至於政府會否干預匯價？他稱，除非日圓出現無秩序走勢，而令日本經濟增長受到急劇下滑的威脅，例如像2011年3月發生大海嘯和大地震，否則日本政府直接干預匯價很難服眾。



他又警告，經過了之前6年激進的放水措施後，央行「彈藥庫」已空虛，副作用正積累在國家的金融系統和金融市場之中。



●為何要重視門間一夫評論？



他於1981年取得東京大學經濟學士學位，隨即加入日本央行，在1988年取得美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，見證着1990年代日本經濟泡沫爆破。2007年出任央行研究及統計部門主管，之後於2011年調任貨幣政策部門，2012至2013年協助行長處理大規模放水措施，並於2013至2016年期間聯同政府官員出席二十國集團(G20)及其他國際會議。他目前即使已不在其位，仍與日本央行現任決策者一直保持緊密聯繫。



荷蘭合作銀行外匯策略師Jane Foley表示，假若日圓兌每美元升至100水平，將預示美國經濟衰退。羅素投資外匯和固定收益研究主管Van Luu稱，如果美國經濟出現嚴重放緩，令市場認為聯儲局利率見頂，美元兌日圓見100將唾手可得，可能在2020年出現，即明年經濟衰退風險更高。



簡而言之，務必注意圓匯100大關！



【4、異象：超準「牛熊指標」亦預言樂觀至4月】

觀察了世界局勢，輪到睇異象。美銀美林本周表示，該行自研、並且預測非常準確的「牛熊指標」最近跌至1.8，進入「極端熊市」水平，為股市「買入信號」。該行首席投資策略師Michael Hartnett稱，這是自2016年6月英國公投脫歐以來，首次觸發風險資產「買入信號」。(本文附圖一)



這指標於2000年面世，一向較為準確，上次在2018年1月30日發出「沽售信號」，結果環球股市在2月就上演大冧市，一直跌至年底。



如今則出現「買入信號」，為2000年以來第16次，上次是2016年6月後，股市確實步入升浪，直至2018年1月。根據往績，一旦出現「買入信號」，全球股市在之後的3個月平均升6.1%左右，即目前仍有上升空間，亦符合早前異象「樂觀至4月」的預期。



【5、異象：股市最少「平安」到2月初】

除了牛熊指標，再有指標預示，美國股市經歷2018年第4季黑暗的一季後，有機會短期內反彈最少一成，並最少樂觀至2月初。信號來自俗稱「黑天鵝指數」的偏斜指數(CBOE Skew Index)。



該指數於上周五(1月4日)大幅回落至111.44點，為2014年10月以來最低，該水平亦是2009年4月及7月的低位。(本文附圖二)



根據往績，如此低的水平預示着未來30日股市或平安度過，即市場預期直至2月初仍是安全，並隨時上演較大型的反彈浪。回顧無論是2014年10月、抑或2009年4月及7月，均是標指打底階段，之後數月內反彈幅度皆達一成以上，才再出現調整。若往績正確，美股或許會實現「一月效應」，全球股市都會跟升。



該指數是用來量度投資者買入認沽期權的活躍程度，通常是未來30日，數值愈高就愈反映投資者情緒緊張，反之亦然。



【6、異象：股市勁似1950年代？】

上述異象仍是片面？市場研究公司Renaissance Macro Research董事長兼首席技術分析師Jeff deGraaf本周發表了一幅圖！反映美股過去12個月的走勢與1956至10月至1957年10月極似。一旦如此，後市將「升到你唔信」。



他指出，美股過去445日的走勢與1956至1957年很似，關連度達0.86(即相似程度達86%)，尤其是去年第4季股市累挫近兩成，與當年累瀉21.47%雷同。不過，接下來股市經歷了大約3個月調整期後，就出現升市，歷時337日，由1957年10月低位升到1961年12月，累積升幅達86%！若兩者走勢繼續類近，或預示美股在今年首季「打底」後，升浪將持續至年底。(本文附圖)



他表示，圖表確實有趣，而且提供了往後可能出現的走勢，但絕不能作準，只供參考。



【7、重量級專家：2019年冇衰退冇股災】

覺得異象僅得啖笑？或許可參考華爾行重量級銀行家、專家、前高官的意見。



●影子總統

被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)本周直言市場過悲了！他說：「在我的角度而言，消費者仍然樂觀，花費會持續增加，因他們的職位穩固及工資正在上升，未見到他們拖欠消費貸款。我認為美國經濟在2019年依然會增長，市場負面情緒在未來某時點會逆轉過來。」



●QE之父

被稱為「量化寬鬆(QE)之父」、美國聯儲局前主席伯南克亦直言，不擔心近期美國股市大跌，甚至不感到驚訝。他又駁斥市場有關現時似要發生金融危機的說法是危言聳聽。他說：「10年前的經驗表明，現在肯定沒有看到那種風險。儘管存在貿易戰和其他風險，但市場仍能長期保持良性狀態，是非常令人驚訝的。」



●私募大佬

獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團資深投資組合策略師Joe Zidle更呼籲，投資者別放棄2019年，股市或許醞釀着大幅反彈！他說：「目前是買入良機，經濟未處於衰退環境，我們認為美國標指今年有機會升15%。」他相信中美貿易戰會在今年首季解決，成為今年股市升市的最重要因素。



【8、大摩奇準分析員：「滾動型熊市」已結束】

上述專家「估市」欠往績？以下有一位近年測市奇準的專家。摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson本周轉軚，預期美股由2018年1月開始的「滾動型熊市」已結束，原因是從估值、市場情緒，以及倉位布局來看，股市已沒有像過去一年那麼悲觀，但由於市場負面新聞正不斷湧現，預計短期內難望大幅回升。



他指出，股市有3大關鍵需要克服：



1、技術走勢被嚴重破壞，突破阻力位需時

2、在聯儲局真正暫停加息和/或「縮表」前，標指很難升穿2,600至2,650點，就算升穿，也難以長期企穩該水平以上

3、過去6個月市場擔心的負面新聞才剛開始出現，在製造業PMI疲弱和蘋果公司預警收入下跌後，未來幾個月或會有更多意料之外的負面信息。



他重申，標指目標是2,750點，未來一年會是大型上落市，波幅介乎2,400至3,000點之間。



回顧他近年測市的確準繩，例如2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



他對「滾動型熊市」的界定是股市累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「慢熊」。由2018年1月至今剛好接近12個月。



除了去年，他近年測市準繩的戰績包括2017年4月預期，股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」的華爾街分析員。



【9、摩通神級分析員：股市反彈僅開始 因散戶唔信】

除了大摩，摩通亦有位「神級」分析員。由於分析大部分準確，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周表示，預期美國股市大型反彈浪只是開始，因散戶未進場。



他說：「一般而言，散戶投資者趨向於市場亢奮時買入，恐慌時沽貨，目前正是這樣。」他指出，根據往績，當互惠基金(可簡單理解為較多散戶參與的基金)出現資金大量流出後，就是入場買貨的機會，能賺錢的機會亦是最高。另一方面，亦要觀察退休基金(俗稱「養老金」)行動，因它們是最保守的基金，要時常平衡投資組合，一旦出現大量資金流入股票，反映它們發現投資組合之中，股票回報率將上升。



摩通根據上述兩種基金近期的表現得出結論，就是互惠基金出現資金流出，而退休基金買入情緒高漲，力度更類似1998年、2002年，以及2008年，當年亦是股市近見底的時候。



因此，科拉諾維奇表示，對於不做槓桿、不易受股市波動影響的投資者來說，目前是入市時機。



【10、唔使死讀書！2019年10大最渴市求職技能原來係...】

最後分享一下「未來搵工」。古語有云：「萬般皆下品，惟有讀書高。」但套用在目前科技日新月異的社會，恐怕會被改寫為「萬般皆下品，讀書更糟糕！」



據美國勞工部統計，目前全美有超過700萬個職位空缺。由於當地就業市場氣氛不俗，不少企業已降低學歷要求，例如Alphabet、蘋果公司(Apple Inc.)、國際商業機器(IBM)、美國銀行等，已不再要求應徵者擁有學士學位，取而代之是強調「特殊技能」及「經驗」。



以下是根據大型求職社交平台得出的10大最渴市求職技能，就算你沒有大學學位，一樣可以出人頭地！大家不妨參考一下，未來香港的「高薪厚職」也絕對需要符合這些條件：



●2019年職場5大最渴市的「軟技能」

所謂「軟技能」，就是單純「畀心機讀書」以外的技巧，你自問具備以下5項嗎？重要程度排名由低至高：



5、時間管理

這不單止辦事效率，更重要的是怎樣建立可持續的「高質素效率」。



4、適應能力

「在家千日好，出外半朝難」？若有一刻有這想法，很難生存...



3、合作能力

不要以為可以做「獨行俠」，背後測試着你的幽默感、謙卑程度、語言技巧...



2、說服能力

不單止對老闆或上司，同事間也需妙語連珠。



1、創新能力

科技日新月異，別以為「一本通書睇到老」，謹記「刹那光輝不是永恒」...



●2019年職場5大最渴市的「硬技能」

所謂「硬技能」，就是真才實學，以下按重要程度排名由低至高：



5、UX設計

User experience(UX)中文翻譯為「使用者經驗設計」。它是一門將數據分析應用到實際產品及介面設計的技能。即是說怎樣將數據化作「生財工具」？



4、人事管理

在群體裏，「人」是最難管理的，尤其是時下年輕人普遍「唔憂做」，怎樣提升士氣是關鍵。



3、分析理據

在資訊爆炸的年代，一上網就能獲得海量資料。怎樣篩選有用資料，下正確的決策才是值錢之處。



2、人工智能

目前各國力爭做5G「一哥」，就是為了發展人工智能(AI)，這項科技不可不知，隨時影響你的「飯碗」。



1、雲計算

這是未來最渴市的技術，亦是大勢所趨，就算自問「老矣」，知識上追不上，也必要知道股市上哪些上市公司是「龍頭」。

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