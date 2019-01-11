一周專家樓評：新盤旺撐得起樓市？商廈現爆煲信號？

新盤市場氣氛持續暢旺，能否撐起反覆尋底的樓市？去年第四季展開的跌浪會否因此而告終？首置盤推出，為何掀起新盤搶客混戰？共享辦公室投資熱潮減退，商廈為何出現爆煲信號？申請高樓齡未補價公居屋按揭有甚麼準則？



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【李志成】：首置盤推出 新盤勢掀搶客戰

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踏入2019年，市場焦點就落在香港第一個港人首置上車盤、位於土瓜灣馬頭圍道的煥然懿居。回顧行政長官林鄭月娥於2017年首份施政報告中提出「港人首置上車盤」，目標是幫助港人中產家庭置業。



市建局早前公布項目提供450個單位，以中小型單位為主，計劃以市價六二折發售，最便宜的開放式單位售約314萬元，若可承造9成按揭，首期入場費最低只需約31萬元，售價較市區私樓水平低，預計今年3月抽籤，6月揀樓，2020年入伙。



值得留意的是，首置盤售價吸引，不過，準買家亦面對資產及入息限制，個人申請者每月收入介乎為28,501至37,050元，家庭申請者則須為57,001至74,100元，資產上限分別為128萬元及255萬元。申請人亦需居港滿七年，從來未曾擁有物業，亦沒有享有過政府的房屋資助，另外項目設5年轉售限制，其後業主需補回地價方可轉售或出租單位，局方並不設回購機制。



項目由1月3日開始接受申請，兩日已經收到大約3000份申請表，反應踴躍。但事實上，受中美貿易戰等不明朗因素影響，令樓市回調，不少新盤均以貼市價錢開售，最近大埔全新樓盤以低市價搶攻，首批單位呎價最低10,688元，1房單位438.8萬元入場，定價吸引，或與煥然懿居掀起搶客戰，屆時有意上車的市民可能會觀望大市走勢，「睇定啲」才入市。



香港置業行政總裁 李志成



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【汪敦敬】：樓市調整已近尾聲？

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市場來到現時，數據反映的事實相當清楚，看回數據便知道真相！2018年總結全港樓價，在下跌之餘仍然上升5%，各位可以見到房地產仍然是較優秀的投資工具。



5%的升幅，除了反映房地產市場穩重之外，亦反映樓價在調整之後，很快就會鞏固，不會大跌！



上期的中原城市領先指數止跌回升，亦看到嘉湖山莊在過去一個月(以2018年12月30日對比12月2日的數據計算)呎價上升了8%！



同時，要留意屯門500萬港元或以下的私樓放盤量在連續增加了6個月之後，最近開始減少，租的放盤量可能要面對減少或牛皮之間拉鋸。



以上的數據都反映了樓市不會拾級而下，現時的樓市應如何描寫？



各位不要忘記，筆者才是第1個人在去年3月時已提出「樓價有機會作10%至15%的調節」。其實樓市「熱得滯」就應該要調節，但當市場過分看淡時，可能就是樓市接近回升的時候。



在投資房地產而言，過程中的升升跌跌其實並不太重要，重點是弄清楚市場究竟是拾級而下，還是調整完鞏固再向上的趨勢？根據以上的情況，現時似乎屬於後者。



過去幾個月，市場只是不同板塊作出調節及個別發展，找到谷底的板塊自然成交會增加，接着筍盤減少又再成交減少；之後會到另一板塊作調節。



所以，各位見到一些未調節完的板塊出現劈價勢時，切勿沾沾自喜覺得自己想買的板塊都會減價，可能有關板塊已調節完，樓價正上升中。



祥益地產總裁 汪敦敬



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【張翹楚】：共享辦公室投資熱潮退 商廈價高勢危

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最近看到一則報道有關日本的軟銀集團(Softbank)，對共享式辦公空間租賃服務供應商WeWork的新一輪注資降至20億美元，遠低於2018年尾的160億美元。



另外，市傳軟銀旗下的Vision Fund，以往一直是WeWork的主要投資者也打退堂鼓。雖然消息未經證實，但若然是真的，會否意味着共享式辦公租賃業務已到了一個投資臨界點？



早於90年代，已經有共享式辦公室的概念，當時主要是一群電腦獨立從業員，為了方便技術交流，而聚在同一辦公地點而成立了類似現在的共享式辦公空間。



香港在過往兩年間，共享式辦公空間租賃營運商如雨後春筍，除了WeWork以外，也包括了很多內地的品牌，如被WeWork併購了的上海的裸心社(Naked Hub)、北京的氪空間(Kr Space)及深圳的優客工場(UCommune)等。



而在2017及2018年這兩年間，在港島區的甲級寫字樓每年超過10%都是由共享式辦公空間租賃公司租下。它們能付出的租金往往遠高於市場租金，原因是希望吸引業主簽下較長的租賃合同，並且提供了一個充分理由給業主不需要自己開展及經營共享辦公室，但也可以分享到較高的租金回報。



其實在海外，已有共享式辦公空間營運商提出與業主分紅，來降低每月租金成本，但香港島的甲級寫字樓主要集中在幾大業主手中，港島主要商圈的空置率又低於2%，業主未必願意如商場般與租客以較低租金簽約，但按每月分紅來吸引租客。



隨着共享式辦公空間營運商集資愈見困難，而減慢增長步伐，加上外圍經濟的不明朗因素及香港甲級寫字樓的租金升幅放緩，有機會導致香港寫字樓價值於2019年有顯著的回調，投資者要加倍警惕。



資深測量師 張翹楚



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【黃詠欣】：申請未補價公居屋按揭有準則

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有傳聞指政府對未補價居屋及公屋的擔保期，是由首次發售起計的25年，而銀行要以25年扣減居屋首次發售日期才得出供款年期。即假設居屋樓價為480萬港元，及首次發售日期是1996年4月(即22年樓齡)。如按上述計法，供款期只有3年。



其實大家不用擔心，現時大部分銀行對高樓齡居屋都有較彈性處理。筆者曾向數間銀行作出查詢，得出以下數間銀行對上述高樓齡居屋的計法。



有銀行會以30年減首次買入年期，即供款期為8年，在這8年的供款期內，借款人要將貸款額降到樓價的60%以內(480萬 x 60%=288萬)。



為了達至這個目標有兩個方法：其一，是減少按揭成數，即最高做80%按揭，供款期為25年，當供款8年後，屆時貸款額約為285萬元。



其二，若果沒有足夠首期，可以考慮減少供款期，即最高做90%按揭，供款期改為20年，當供款8年後，屆時貸款額約為283萬元，兩者都能符合銀行要求。



若想延長供款年期及少付首期，有銀行亦可做到，以上述例子計算最高做88%按揭，供款期為25年，不過供款不能多於個人入息的70%，否則就要加咨詢人。



亦有銀行不是用30年減而用40年減，若以上述例子計算，供款年期就不能做足25年了，供款年期最長為18年(40-22年樓齡)，不過可以敍做90%按揭，但是要注意要以家庭總入息計算壓力測試。



每間銀行對於高樓齡居屋按揭的處理都有所不同，所以準買家不妨多向幾間銀行或專業人士作查詢，以揀選出最合符自己條件的方案。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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