蘑菇汁變「廁所汁」　翠華咁樣回應...

英文串錯咗一個字母，意思分分鐘差天共地，翠華控股(01314)就親身示範呢個道理。事關早排翠華旗下餐廳的英文餐牌被食客發現打錯字！將「Mushroom sauce(蘑菇汁)」，打錯做「Washroom sauce(廁所汁)」，即刻唔多想食。



翠華係旅客熱愛餐廳之一，英文餐牌本原為方便不同語言的食客而設，現時打錯字，分分鐘令旅客誤以為香港人英文好差架嘛。小記仲特登同翠華反映咗呢個問題，翠華方面就話，係員工一時疏忽，仲一定更正番，對於餐廳發生呢啲事情感到好抱歉。



小記仲發現，翠華好抵死咁係社交平台上自嘲，要整個「Sorry sauce(道歉汁)」喎！仲請網民一齊諗吓下次出乜Sauce。唔知大家有咩意見呢？

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