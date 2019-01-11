國際消費電子展CES閉幕　貿戰影響中國展商少25%

外媒報道，美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展(​CES)閉幕，受到中美貿易戰及華為事件的影響，今年內地參展商只有1,200多家，較2018年有超過1,500家中國企業參展，減少25%。



由於中美貿易戰尚未完全解決，華為及中興事件更讓不少企業進一步持觀望態度；而美國對來自中國參展商申請簽證的政策收緊，亦導致部分企業放棄或者失去參展機會。



華為今年在CES僅設立展台；而聯想的新品發布會規模亦很小。TCL集團董事長李東生原定參加CES並接受媒體採訪，但因為早前的股東大會衝突事件而取消行程。



另外，美團點評第一次參加CES，主要對外展示無人配送車；運動社交平台Keep也是首次參展，一款智能運動手環亮相；優必選則對外展示了第二代人形機械人Walker。



至於京東則在今年CES上展示無人配送能力。



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