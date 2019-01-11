果粉留意！傳今年將有3款新iPhone登場

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)計劃於今年稍後推出3款新iPhone，當中包括iPhone XR的後繼機種。



報道引述消息人士指，今年內推出的3款新機型，將配備新的相機功能，高階款式會附有3鏡頭相機，相對低階的則會有雙鏡頭相機。同時，Apple正考慮自2020年起，所有手機棄用液晶顯示器(LCD)，全數採用色彩較鮮豔的OLED顯示器。



與此同時，iPhone降價的話題持續發酵。周五(1月11日)有內媒報道，內地電商平台天貓、蘇寧、京東紛紛下調iPhone售價，減幅多達逾千元人民幣。



Apple股價於美股開市前延長交易時間報153.92美元，微升0.08%。

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