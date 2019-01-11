【產經專題】環球裁員聲四起　金融、汽車業首當其衝

環球經濟轉弱和金融市場動盪的影響開始浮現，各地陸續出現裁員消息，當中，金融及汽車業成為重災區，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)周四宣布全球裁減約3%，同日，福特汽車和積架路華(Jaguar Land Rover)均宣布大規規裁員。



截至去年9月止，貝萊德全球員工約1.49萬人，今次裁員涉及約500個職位，以數目計為2016年以來最大規模的裁員行動，受影響約100名經理，包括高級和執行副總裁職位。貝萊德總裁Rob Kapito於內部通告指出，裁員主要是市場愈益不明朗，投資取向出現變化，令營運環境變得複雜。



貝萊德股價去年瀉24%，2008年以來最衰，該行第三季收入跌1%，分析員估計下周公布第四季收入再跌4%，為連續四季倒退。



而經營託管及資產管理業務的道富，周三傳出開始削減15%高層職位。至於量化基金ARQ資本管理因2018年投資表現欠佳，亦展開裁員行動。



據Morningstar初步數字，去年首11個月流入美國資產管理產品的資金跌幅，較2008年同期還要大。德銀日前下調五隻基金管理公司，包括貝萊德、美盛（Legg Mason）、景順（Invesco）、Eaton Vance及Affliated Managers Group的投資評級，以反映股市和經濟擴張周期進入最後階段。



雖然金融業裁員裁員之聲不絕於耳，但高盛計劃進一步增加亞洲專門服務對沖基金的團隊人手，該部門人手去年已增加15%至紀錄新高。高盛機構經紀業務亞太主管Padideh Raphael最近在訪問中透露，環球及區內對沖基金的活動持續增加，樂觀的前景令該行今年可選擇地進行招聘。



汽車業方面，英國最大車廠積架越野路華周四宣布全球裁減4,500個職位，相當於一成人手，以應對英國脫歐導致銷售放緩、柴油汽車需求疲弱，以及中國市場下滑。該車廠去年已削減1,500個職位。



同日，福特汽車亦宣布重組歐洲業務，涉及裁減歐洲數千個職位，但未有披露實質數字或關閉廠房詳情。福特股價去年大冧4成，至2009年以來最低水平，而歐洲業務一直拖累集團整體表現，當地現時聘用5.4萬員工，主要分布德國、英國及西班牙。此外，福特今次重組亦涉及終止生產賺錢能力較低的車款，同時對俄羅斯合營公司作出策略檢討。

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