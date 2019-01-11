樓價UPDATES︰新盤紛入伙　柏傲灣錄低租成交

近期多區均有新盤入伙，在供應充裕下，租金受壓，荃灣柏傲灣剛錄得一宗低租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●奧運站君滙港5座中高層A室，實用面積482方呎，以兩房間隔，景觀開揚，獲用家以約878萬元購入，實用呎價約18,216元。原業主於2014年7月以約658萬元入市，持貨至今帳面獲利約220萬元。



●將軍澳峻瀅5座低層C室兩房戶，向東北望山景，實用面積約501方呎。單位以650萬元放盤5天，即獲區內客接洽，議價後以約620萬元成交，實用呎價約12,375元。據了解，買家為首置客，心儀單位景觀開揚，故睇樓兩次即落實入市。



●長沙灣泓景臺6座高層D室，向西南望開揚景，實用面積約516方呎。上址放盤約1個月，原叫價900萬元，議價後減價52萬元，以約848萬元易手，實用呎價約16,434元。



●大角咀港灣豪庭2座高層B室，屬兩房間隔，向東北望樓景，實用面積約386方呎，以1.8萬元租出，實用呎租約47元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位擁全新裝修，因而決定承租。



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新界區



●荃灣柏傲灣本月暫錄約6宗租務成交，平均呎租逾42元水平。屋苑1B座高層E室，以三房包括套房間隔，外望開揚市景及山景，實用面積約652方呎，業主原意向月租約2.8萬元，終減至2.3萬元租出，實用呎租僅約35元。



●屯門市廣場4座中層F室兩房戶，實用面積392方呎，獲區內人士以1.2萬元承租，呎租近31元。該租客鍾情單位附設不俗裝修，可即租即住，而且更一次過預繳一年租金。



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