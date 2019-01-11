夜市UPDATES：停擺危機難解　道指曾挫200點

美股周五扭轉此前的5日漲勢，受累美國政府停擺未見解決迹象，道指低開後跌幅擴大至187點，報23,814點；標指報2,578點，跌17點；納指報6,938點，跌47點。



通用汽車漲幅擴大至超8%，此前該公司發布的2019財年盈利指引超預期。卡特彼勒(Caterpillar)早段約2%，此前，高盛將該公司2018年-2020年EPS預期平均下調2%。



美國政府部分停擺迫近歷史最長時間的21天紀錄。經濟學家警告說，隨着政治僵局拖延下去，政府關門的經濟影響可能會顯著增加。



美股港股期指夜市受累跌123點，報26,573點，低水94點。



近期美聯儲官員一直在傳遞未來謹慎加息立場，該局副主席周五續放鴿指，不會等到全球經濟下滑影響到美國經濟才開始採取政策回應。



總統特朗普當地時間再發脅稱，假如他的政府不能與國會就邊境牆的撥款達成協議，他「很有可能」為此宣布國家緊急狀態。



媒體稱，英國內閣部長稱表示國脫歐或將推遲到3月29日之後。英鎊兌美元快速拉升後回落。歐洲股市高開低走，英股跌0.28%；法股跌0.53%；德股跌0.41%。



【22:34】市場消化中美貿易談判的利好消息，加上投資者擔心美國政府停擺持續可能拖累經濟，美股周五早段略為回吐，道指報23,863點，挫138點，納指亦跌42點，至6,943點。



蘋果公司(Apple Inc.)的兩家內地經銷售調低iPhone XR售價，與此同時，外媒報道，Apple今年計劃推出3款新iPhone。Apple股價早段報153.22美元，跌0.38%。



高盛下調連鎖咖啡店星巴克的投資評級，由「買入」降至「中性」，目標價亦由75美元削至68美元，原因是擔心它步蘋果公司後塵，業務受中國經濟放緩的影響。星巴克股價周五早段跌3.68%至61.83美元。



反觀，網絡電視Netflix獲瑞銀調高投資評級，由「中性」上調至「買入」，目標價亦由400美元調升至410美元，即較周四收市有26%上升空間，理由是該公司的內容陣容強勁，以及穩健的用戶增長，市場亦更理解公司面臨的挑戰。Netflix股價早段報329.68美元，升1.55%。

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