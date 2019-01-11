財經評論：人民幣根基不穩　匯市恐再起波瀾

人民幣匯價近期回勇，主要受惠美元偏弱，以及內地再度「大開水喉」救市，令市場有所憧憬。然而，中美貿易戰變數仍多，內地經濟下行壓力不輕，救市成效難料。此情此景，一廂情願地認為人民幣匯價雨過天青，看來有點不智。



本周人民幣兌美元大漲逾千點子，創2005年匯改以來最大單周漲幅，多少有「時勢造英雄」之感。例如，美國總統特朗普與國會之間存在矛盾，令政府局部運作持續停擺；美股因經濟及息口前景不明，大玩「過山車」嚇走資金；美國大型企業經營失色，如蘋果公司發盈利警告等，均令美元匯價受壓。



美元近年強勢，息差優勢是一大原因。不過，聯儲局主席鮑威爾近期言論，似對未來加息態度有所軟化，美元匯價亦因而明顯向下。故近日除了人民幣外，歐元、英鎊及日圓匯價均見回升，匯市似有轉勢迹象。



踏入2019年後，中國人民銀行即宣布降準放水1.5萬億元，加上當局擬大減小微企業稅務、以財政補貼消費，並大規模下發地方債，如此大力度救市，有助緩減人民幣貶值的預期，為本輪人民幣反攻增磚添瓦。事實上，人民幣匯率變化除影響企業外，亦會涉及市民的各項經濟活動，如物業投資、股息收入、定期存款及旅遊預算等，故大眾關心匯率走向屬理所當然。



在這個問題上，須要注意兩大因素。首先，中美仍就貿易問題談判，結果難料。即使眼前似有曙光，但中國須加大開放市場力度的大方向幾可肯定。面對製造業不景、消費意欲下降、股市低迷及外來競爭加劇，貨幣寬鬆充其量有助緩衝經濟下行壓力，卻難以藉此完全扭轉弱勢，更遑論能足以支持人民幣持續升值。再講，人民幣升值不利出口競爭，反會抵銷救市措施的藥效。



其次是，雖然過去兩季國際油價下跌，紓緩了通脹壓力，例如最新通脹率僅1.9%，變相為放水帶來空間。但再搞大水漫灌，必會再刺激通脹。最近國際油價已連升9日，加上春節前的非洲豬瘟疫情將一定程度推升物價，未來通脹存在回升的機會，顯見人民幣貶值的壓力未消。



如今中美藉貿易矛盾，在金融、貨幣、科技等重要領域角力，本輪人民幣轉強，說不定只是雙方討價還價的短暫現象，局外人難以看清。惟綜合各項客觀因素，人民幣並不具備持續大幅升值的條件。無論2月限期前談判結果如何，匯市都有機會再大幅波動，不可不防！

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