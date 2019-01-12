東方日報B2：人民幣周漲近2%　13年最癲

中美貿易談判有新進展，同時美國聯儲局繼續發放可能減慢加息的「鴿派」言論，美元匯價疲弱，人民幣周五(11日)上升逾340點子。全周計，人民幣累漲1.72%，創13年半最大單周漲幅。不過，經濟師認為，即使人民幣短期內能保持漲勢，但市場過度樂觀，由於人民銀行或再「放水」刺激經濟，年內人民幣續有機會跌穿「七算」。



在岸人民幣匯價連續三日上揚，累漲超過一千點子，交易員指美元止蝕盤湧現，進一步推高人民幣匯價。周五人民幣中間價高開251點子至6.7909兌每美元之後，在岸價漲勢擴大至343點子，收報6.7482。離岸價於亞洲時段亦漲342點子，收報6.7523，每百港元兌86.11元人民幣。



澳新銀行高級經濟師王蕊預期，中美貿易談判露曙光，增加市場的信心，同時美國加息步伐放緩令美元轉弱，料人民幣短期內會維持漲勢。不過，人行年內可能再下調存款準備金率兩次，將再度為人民幣添上貶值壓力，料年底會回落至6.75水平。



市場揣測人民幣急漲或令內地減息再無後顧之憂。她指出，若內地全國居民消費價格指數(CPI)跌至接近零或出現負數，意味降準及減稅政策已經無法振興經濟，人行有機會減息，向市場發出強烈「救市」信號。



大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒憂慮市場對人民幣前景過度樂觀，直言投資者或未有考慮內地經濟繼續放緩，年內人行會不斷「放水」，以及中美貿易糾紛未完全解決等不穩定因素，年底人民幣最低或跌至7.1。



外電引述Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel認為，中美貿易談判未走出困境，可見市場是明顯「興奮過度」，若兩國關係惡化，隨時殺投資者一個措手不及。



不過，花旗對人民幣短期走勢相當樂觀。該行認為，中美貿易談判將取得積極成果，料人民幣很快會上漲至6.6關，原因是內地企業較看好人民幣，加上季節性需求及資本流入等因素，可能刺激人民幣加快升值。



事實上，雖然近期金融機構均輕微上調人民幣匯價預測，但看法相當審慎，滙豐及美銀美林均估計今年底見6.95，渣打則預期見6.65水平。



另方面，招商永隆銀行周五公布下調一年期人民幣定存息至2.7厘，起存金額1萬元人民幣，只限經該行手機程式申請。假設今年底匯價跌至6.95，若市場在現水平「高追」人民幣，並敍做一年期定存，屆時匯率虧損約達2.9%，重演2018年「賺息蝕匯」的情況。



相反，觀乎各大銀行一年期港元定存息介乎2.1至2.5厘，雖然利率稍遜人民幣，但不用面對任何匯率風險，屬於低風險投資者的穩陣選擇。

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