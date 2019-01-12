葉尚志：中移5G布局優於同業

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場憂慮全球經濟增長放慢，恒指在2019年首周曾一度跌穿25,000點關口，其後人行宣布降準，向市場淨釋放8,000億元人民幣資金，發改委接着表示將制訂促進居民消費措施，在政策面加大支持力度的帶動下，港股得以從低位出現回升修復。



目前市場對經濟前景的憂慮是有所紓緩，但經濟表現能否受到新政策的刺激而出現好轉，仍有待觀察驗證。在不明朗因素未能消除之前，估計恒指仍將以反覆震盪來運行，而27,000會是目前的反彈阻力水平。



中國移動(00941)有延續由去年下半年開始的向好走勢，一方面可望繼續受到避險資金流入的推動，另一方面，5G時代的即將到來，估計電訊營運商將可受惠，建議可關注股價回調時的吸納機會。



去年中，恒指下破30,000點大關後急轉直下，資金避險意識出現逐步升溫，中移逆市走強，正好說明了獲得避險資金的流入。以去年下半年的表現來看，恒指跌了10.7%，中移漲了11%。



另一方面，中國致力成為5G網絡的全球領先者，估計政府對行業的嚴謹規管可望有所放鬆，中移已在5G市場中獲得最多份額，共獲得260MHz帶寬頻率資源，相信是電訊營運商之中最能受惠的。建議可於76元以下買入，止蝕於68元，目標看92元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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